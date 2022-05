PARCOURS D’ORIENTATION, À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTUAIRE Saint-Viaud, 17 août 2022, Saint-Viaud.

PARCOURS D’ORIENTATION, À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTUAIRE Saint-Viaud

2022-08-17 – 2022-08-17

Saint-Viaud Loire-Atlantique

Participer à un Parcours d’Orientation autour du lac.

En équipe, retrouvez les balises disséminées dans le paysage, répondez aux questions qui vous seront posées et repartez à la recherche d’autres balises sans vous perdre !

Une façon amusante et sportive de découvrir l’histoire et le patrimoine de l’estuaire à St Viaud.

N.B .Un adulte accompagnateur par groupe d’enfants inscrits.

estuarium@estuarium.fr http://www.estuarium.org/

