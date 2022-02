Parcours d’obstacles Miermaigne Miermaigne Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Miermaigne Eure-et-Loir Miermaigne Sur une distance de 1Km, dans le cadre du verger conservatoire de Miermaigne, une dizaine d’obstacles devront être franchis. Il vous faudra ramper, sauter, glisser, éviter la boue ou pas…

Le parcours non chronométré est accessible par équipe de 2.

Inscription obligatoire.

Pique nique possible sur place.

Après-midi jeux.

