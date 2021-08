Parcours d’objets. Études de provenance des collections d’art « extra-occidental » Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 23 septembre 2021, Paris.

du jeudi 23 septembre au jeudi 16 décembre à Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari

Les collections dites extra-occidentales conservées dans les musées publics ou les collections privées, disséminées tant dans des musées d’art, d’ethnologie que dans des muséums d’histoire naturelle, sont encore trop peu connues. Leur étendue est souvent beaucoup plus grande que ce que les œuvres exposées au public ne laissent supposer, mais elles sont aussi souvent peu documentées, ce qui laisse place à l’incertitude et bien souvent à un malaise quant à leur provenance. La nécessité d’engager un programme d’études spécifiques sur ces collections, qui était déjà reconnue par les responsables de collections et les chercheurs, devient dans le contexte actuel une priorité scientifique, culturelle et politique. Ce séminaire a pour objectif de faire état de travaux de recherche aboutis ou en cours, en France et dans le monde, sur des typologies de collections variées tant par leur nature que par leurs provenances géographiques. Il a par ailleurs vocation à offrir outils méthodologiques et données aux conservateurs, aux chercheurs et aux étudiants qui se sont engagés ou veulent s’engager dans cet effort nécessaire d’une connaissance affinée de ces collections. **En partenariat avec la Direction générale des patrimoines – Service des musées de France.** **Comité scientifique** Claire Bosc-Tiessé (INHA), Philippe Charlier (musée du quai Branly – Jacques-Chirac), Claire Chastanier (Service des musées de France), Claire Déléry (musée national des arts asiatiques – Guimet), Vincent Droguet (Service des musées de France), Sarah Ligner (musée du quai Branly – Jacques-Chirac), Lise Mész (musée du quai Branly – Jacques-Chirac), France Nerlich (INHA), Bénédicte Rolland-Villemot (Service des musées de France), Émilie Salaberry (musée d’Angoulême), Juliette Trey (INHA) **Domaines de recherche** Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art et Histoire de l’art mondialisée _______ **23 SEPTEMBRE – 18h30 à 20h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **La mise en place d’un marché des arts africains en contexte colonial** Nous attachant tout d’abord au contexte colonial d’acquisition des objets africains à travers l’analyse du moment de l’occupation coloniale dans la région du Sahara-Sahel, nous explorerons ensuite la place ambivalente occupée par les objets d’or, de bronze et d’ivoire dans la formation d’un marché pour les arts d’Afrique au tournant du XXe siècle. De leur apparition dans les livres de compte de la galerie parisienne de Joseph Brummer au début des années 1910 àleur position mouvante dans la formation d’un canon des arts de l’Afrique au cours des deux décennies suivantes, nous soulignerons les contradictions d’un marché de l’art en formation inéluctablement lié au contexte colonial d’une part et aux avant-gardes d’autre part. **Intervenantes** Yaëlle Biro (Metropolitan Museum, New York), Camille Lefebvre (CNRS – Institut des mondes africains) avec la modération d’Émilie Salaberry (musée d’Angoulême) _______ **25 NOVEMBRE – 18h30 à 20h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **Archives nationales d’outre-mer et archives diplomatiques : des sources pour la recherche de provenance** Les Archives nationales d’outre-mer conservent une partie des archives de la présence française outre-mer du XVIIe au XXe siècle. Des lacunes dans les sources et selon les territoires ainsi que des cadres de classement différents expliquent la difficulté des recherches dans les fonds. Les fonds d’origine privée peuvent aider à combler les manques et permettre de retrouver l’origine d’objets. Les Archives diplomatiques conservent notamment les archives des protectorats de la France en Tunisie et au Maroc ainsi que celles du mandat de la France en Syrie et au Liban. L’essentiel des fonds est constitué des archives des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger. S’y ajoutent une collection iconographique et des Papiers d’agents, dont l’exploration systématique permettrait peut-être de documenter la provenance de quelques objets. **Intervenantes** Isabelle Dion (Archives nationales d’outre-mer), Isabelle Richefort (Archives du ministère des Affaires étrangères) avec la modération de Lise Mész (musée du quai Branly – Jacques-Chirac) _______ **16 DÉCEMBRE – 18h30 à 20h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **Les collections d’Amérique du Nord en France** Le musée du quai Branly – Jacques-Chirac dispose d’une importante collection d’objets collectés entre 1650 et 1850, dans les régions du Sud-Est, des Plaines et des Grands Lacs, situées dans les territoires actuels du Canada et des États-Unis. Arrivées en France, ces pièces ont été intégrées d’abord aux collections royales, aristocratiques et ecclésiastiques, puis, après la Révolution française, aux collections nationales. Il s’agit d’une collection exceptionnelle pour la connaissance des nations autochtones habitant ces régions, ainsi que pour mieux comprendre leurs relations avec les Européens à partir du XVIIe siècle. Le projet de recherche CROYAN – Collections royales d’Amérique du Nord croise l’étude historique des objets, leur analyse matérielle, les interventions de conservation-restauration et la collaboration avec les spécialistes amérindiens. **Intervenants** Paz Núñez-Regueiro (musée du quai Branly – Jacques-Chirac), Laurier Turgeon (université Laval, Québec) avec la modération de Lise Mész (musée du quai Branly – Jacques-Chirac)

