Balade inaugurale : Boucle pédestre « Plélan, autrefois » Parcours d’interprétation du patrimoine – Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand, 16 septembre 2023, Plélan-le-Grand.

Balade inaugurale : Boucle pédestre « Plélan, autrefois » Samedi 16 septembre, 10h30 Parcours d’interprétation du patrimoine – Plélan-le-Grand Merci de confirmer votre présence auprès de la mairie de Plélan-le-Grand. Chaussures et vêtements adaptés à la marche.

Histoire et patrimoine

Découvrir Plélan-le-Grand autrement…

La municipalité valorise et développe des actions de médiation du patrimoine de la commune. Un projet a été mis en place au sein de l’équipe municipale et un comité de pilotage s’est constitué pour élaborer la première boucle pédestre « Plélan, autrefois ». Un groupe d’élues mobilisé et un comité scientifique bénévole composé d’amateurs d’Histoire ont travaillé durant 2 années sur la création d’un parcours pédestre dédié à l’histoire de la commune, allant de l’époque médiévale au 19ème siècle. Un financement européen LEADER (piloté par le Pays de Brocéliande) à hauteur de 80% du coût total a permis de concrétiser la mise en œuvre de ce projet en 2023. La collectivité remercie particulièrement Henri Doranlo et Guy Larcher, pour l’implication dont ils ont fait preuve dans ce projet.

Un parcours accessible pour petits et grands

Voici le plan détaillé du parcours pour ne pas se perdre en chemin ! Un départ est situé au niveau de la place de l’Église, située en centre bourg. Des jalons directionnels implantés tout au long de la boucle vous indiqueront le sens de la marche. Le temps du parcours est estimé à 1h de marche ! La boucle a été réalisée dans le cadre de la dynamique économique et touristique pour permettre également aux touristes une balade spontanée à l’occasion d’une pause dans leurs vacances.

Qu’allez vous découvrir ?

Vous découvrirez au fil de la balade de nombreuses informations, anecdotes et faits d’histoire de la commune. Du centre-bourg aux détours de la campagne, la boucle pédestre « Plélan, autrefois » vous invite à parcourir des lieux insolites et parfois exceptionnels du point de vue historique dans un cadre naturel diversifié.

Découvrez l’ancien village du Gué et ses traces architecturales remontant avant le 18ème siècle. La forge et l’élevage ont longtemps fait vivre ce premier lieu de vie de la commune. Une belle occasion de voyager dans le temps…

Laissez libre court à votre imagination devant ce qui a longtemps été considéré comme la résidence du Roi Salomon, l’un des plus puissants souverains de l’histoire de Bretagne. Découvrez sa véritable vocation ancrée dans l’artisanat métallurgique…

Revivez le quotidien des lavandières du lavoir de Béniguet. Elles auront sans doute de nombreuses anecdotes à vous raconter sur ce lavoir préservé et sur le quotidien de l’époque.

Ville commerçante, les halles de Plélan-le-Grand ont fait vivre la dynamique économique de la commune et des alentours. Plongez dans la vie des foires aux bestiaux et dans la chronologie du bâtiment devenu depuis un bâtiment municipal accueillant la mairie de la ville de Plélan-le-Grand ainsi que des logements et la Salle des Fêtes.

Autant de lieux insolites à découvrir pour les promeneurs, les familles et les jeunes explorateurs en herbe…

Pour en savoir plus…

Découvrez l’ouvrage Plélan-le-Grand en Brocéliande, en vente libre chez les commerçants partenaires

(Super U, Librairie La Clef des Mondes, Maison de la presse).

Dans cet ouvrage, vous retrouverez de nombreuses anecdotes et faits d’histoires de la commune Vie locale et associative, la vie économique, les personnalités marquantes… Autant de thématiques à découvrir dans ce livre co-écrit par Jacky Ealet, Guy Larcher et Marcel Beaudoin.

Guy Larcher, co-auteur du livre et historien local, accompagné d’Henri Doranlo, ont largement contribué à la vérification des informations présentées sur les panneaux la boucle « Plélan, autrefois »

410 pages – L’Editeur 35 / Prix : 32 €

Remerciements aux partenaires

L’union européenne via la région Bretagne pour son soutien financier et sa confiance.

Violaine Pierret – Graphiste spécialisée dans la médiation du patrimoine et de la culture, basée à Morlaix.

Self Signal – Fabricant des panneaux d’interprétation et des mobiliers.

La collectivité remercie les agents communaux qui ont participé au projet de création de la boucle pédestre « Plélan, autrefois »

Parcours d’interprétation du patrimoine – Plélan-le-Grand 45, rue nationale, 35380, Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Eglise Ille-et-Vilaine Bretagne 0256490018 https://www.plelan-le-grand.fr/ https://www.facebook.com/plelanlegrand [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 06 81 41 »}] Dédié à l’histoire et au patrimoine de la commune, ce parcours d’interprétation du patrimoine a été conçu par un groupe rassemblant historiens locaux, élues référentes et agents municipaux.

Il permettra aux habitants de découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l’histoire de la commune ; il offrira aussi aux visiteurs une pause bienvenue sur la route des vacances, nouvelle proposition du label Village étape. Parking de l’église, accessible en voiture et transports en commun (Bus Ligne 12 sur le réseau Breizhgo))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Mairie de Plélan-le-Grand