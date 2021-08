Parcours d’interprétation du Champ de tir Champ de tir, 19 septembre 2021, Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

Champ de tir, le dimanche 19 septembre à 09:30

A la fin du XIXe siècle, la poudrerie a connu une phase de réaménagement justifiée par les progrès de fabrication des poudres et le contexte historique (défaite française face à la Prusse en 1871). Elle se développe vers Quimerc’h, sur les terres de Stanguéonic principalement où un premier champ de tir, aux dimensions réduites, est construit en 1874-75. En 1880, le ministère de la guerre émet le voeu qu’un véritable champ de tir soit créé à Pont de Buis. Le choix du lieu se fixe sur un terrain situé en Saint Ségal sur un plateau isolé des habitations et accessible de la route. Ce champ de tir est construit sur le modèle de celui de la poudrerie de Sevran avec comme contrainte principale le contrôle des ondes sonores de tir. Des plantations d’arbres sont réalisées dans tout le champ de tir. Dans les zones marécageuses, sont plantés des peupliers, ormes, saules et aulnes. Dans les endroits secs, le sol étant de bonne qualité, toutes les essences d’arbres peuvent se développer. En juillet 1883, les travaux sont quasiment terminés et les essais commencent. En 1887, le champ de tir sert aussi de lieu de stockage pour les explosifs du Moulin Blanc au Relecq-Kerhuon (dynamite, coton poudre). Par la suite, la fonction du champ de tir évolue en fonction des aléas de l’histoire et du développement de la poudrerie pour finalement ne plus être utilisé qu’avec parcimonie comme champ de tir. Ainsi, dans les années 1970, le site commence à être utilisé comme centre aéré parallèlement aux tirs dont les derniers essais ont lieu en 1981. Depuis le début des années 2000, le champ de tir est réhabilité et aménagé en zone de promenade ouverte à tous.

Découvrez ce site militaire, industriel et aujourd’hui naturel, grâce aux 11 nouveaux panneaux d’interprétation. L’histoire du site a laissé des vestiges à découvrir : Merlons, casemates, abris…

Champ de tir Rue de Penn ar Lenn, 29590, Pont-De-Buis-Lès-Quimerc’h Pont-de-Buis-lès-Quimerch Finistère



2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00