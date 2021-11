Parcours Digital 2021 à Saint-Etienne IRUP Campus Industriel, 20 novembre 2021, Saint-Étienne.

Pourquoi ? ———- Conscient qu’une orientation efficace passe d’abord par de la sensibilisation, nous organisons une matinée réunissant collégiennes et collégiens, leurs parents et les professionnels du département pour découvrir de manière ludique et concrète les métiers d’avenir de l’industrie numérique ! Cette sensibilisation se fera au travers de conférences, d’espaces de démonstration, de jeux et d’ateliers. ### 6 Ateliers et 2 espaces d’échanges * **Ateliers 1 et 2** : **Apprentissage du Code avec Gamebuino:** Première console de jeux portable entièrement fabriquée en Auvergne-Rhône-Alpes, la Gamebuino est utile bien au-delà de sa fonction ludique : elle constitue une solution pédagogique pour apprendre à coder en s’amusant. * **Atelier 3 : Robotique avec Zoomacom** * **Atelier 4 : Data visualisation avec Zoomacom** * **Atelier 5 : Lab’O – teste tes connaissances sur les métiers du numérique avec le CRIJ** * **Atelier 6 : Atelier présentation des formations avec Moi dans 10 ans** * **Atelier 7 : Démonstration Impression 3D et réalité virtuelle avec l’IRUP** – Vous en avez certainement entendu parler dans les journaux, à la télé ou encore par un ami à la pointe de la technologie : la vague de l’impression 3D déferle sur le monde et arrive chez les particuliers et professionnels, ou elle s’impose en premier lieu. L’impression 3D permet de réaliser en 3 dimensions tous les objets que vous souhaitez, presque aussi simplement que vous imprimez en « 2D » sur votre imprimante papier de bureau… Vous fournissez le fichier à imprimer (un modèle 3D téléchargé, ou de votre création), vous effectuez quelques réglages, et vous lancez l’impression ! * **Atelier 8 : Découvrez comment le numérique impacte l’industrie avec les étudiants de l’IRUP** – Le numérique te passionne ? Robotique, impression 3D, réalité virtuelle sont des mots qui te parlent ? Viens découvrir les nouveaux métiers du numérique, leurs codes, et leurs outils en participant à nos concours ! Tu deviendras peut-être un acteur majeur de l’industrie 4.0 ! * **Atelier 9 : Les profils inspirants dans le numérique avec Face Loire** **Important : l’inscription est obligatoire et un Pass sanitaire sera demandé (à toutes personnes agées de + de 12 ans) pour participer à cette matinée** **N’oubliez pas, l’évènement Parcours Digital s’inscrit dans la semaine des Loire Connect Days !** Retrouvez ci-dessous tous les évènements de cette semaine : ### Mercredi 17 novembre : * à **Roanne** – Venez découvrir **l’Espace Numérique de Roannais Agglomération** – [L’Espace Numérique](https://www.facebook.com/EspaceNumerique) est un Pôle de Ressources Numériques permettant aux habitants de l’Agglomération de s’initier aux nouvelles technologies. Des départs de visite toutes les 20 minutes sur **rendez-vous au 04 77 23 78 64.** * à **Saint-Bonnet le Château** au 1 route d’Augel, de 14h à 16h, accueil agent France Services : Visite des locaux de France Services et présentation du métier d’agent France Services (spécialité numérique). Inscription par email : [mfs.sbc@loireforez.fr](mailto:mfs.sbc@loireforez.fr) * à **Noirétable** – France Services, 7 place de l’église, de 14h à 16h, accueil par Promeneur du net et Conseiller numérique France Services. Visite des locaux de France Services et présentation des métiers de CnFS, promeneur du net. Inscription par email : [[mfs.noiretable@loireforez.fr](mfs.noiretable@loireforez.fr)](mfs.noiretable@loireforez.fr) * à **Firminy**, Visite de la Source Numérique au 2 chemin de Sous-Paulat – La source numérique est une structure mettant à disposition des compétences humaines et des ressources matériels spécialisées en faveur du développement numérique de la vallée de l’Ondaine. Inscription au 04 77 89 24 64.

Gratuit sur inscription

Le rendez-vous pour découvrir les métiers du numérique

IRUP Campus Industriel Rue de copernic, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



