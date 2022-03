Parcours d’ici Le Grand Cordel MJC, 25 mars 2022, Rennes.

**Parcours d’ici est un festival de récit à la rencontre des habitants,** organisé par le **Grand Cordel MJC,** prévu les **25, 26 et 27 mars**. Durant **deux parcours à pied ou à vélo**, des rendez-vous secrets ponctueront ces déambulations : des artistes s’invitent dans le quartier et chez les habitants dans des ambiances intimes et chaleureuses pour présenter des spectacles originaux sur le thème du récit ! Le spectateur ne connaît ni la destination ni le spectacle. Une invitation à une découverte totale pour se laisser guider dans un univers insolite. En plus de ces parcours, le Grand Cordel MJC accueille 2 autres spectacles : – **Soeurs**, lecture-spectacle évoquant l’histoire de 3 femmes qui reviennent sur les traces de leurs ancêtres > 7 €. – **7 Samouraïs**, danse hip-hop, poésie et l’identité d’une esplanade. En partenariat avec les Tombées de la Nuit > Gratuit [Programme](https://fr.calameo.com/read/00701119486a23125d806)

