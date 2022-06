Parcours des sciences Catégorie d’évènement: île de France

Parcours des sciences, 1 juin 2022, . Du mercredi 01 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

.

Rapprocher science et culture, recherche et société, associer histoire et actualité de la recherche comme fondements de la culture scientifique, telles sont nos ambitions. Nos visites commentées, conférences, guides de promenade et expositions s’adressent au public scolaire ou aux groupes socioculturels, aux curieux ou aux spécialistes. Contact : https://parcoursdessciences.fr/

PdS

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Parcours des sciences 2022-06-01 was last modified: by Parcours des sciences 1 juin 2022

Paris