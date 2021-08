Parcours des Mariniers Pont Docteur Jean Alligier, 18 septembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert.

Parcours des Mariniers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pont Docteur Jean Alligier

Le « Parcours des Mariniers », conçu et entièrement réalisé par « Mémoire et Patrimoine », vous permettra d’imaginer ce qui fut, pendant un siècle et demi environ, une activité florissante à Saint-Just-sur-Loire grâce aux mines de charbon toutes proches. La première ligne de chemin de fer français entre Saint-Etienne et Andrézieux eut raison de la batellerie dans les années 1850. Cependant, ce sont environ 250 000 rambertes qui furent construites à Saint-Rambert et qui quittèrent les ports de Saint-Just en direction de Roanne, Paris et Nantes. Ce « Parcours des Mariniers », composé de 7 panneaux, sera implanté dans le quartier Saint-Just à proximité des bords de Loire et installé pour les « Journées Européennes du Patrimoine ».

Parcours commenté sur les bords de Loire côté Saint-Just pour faire revivre la marine de Loire.

Pont Docteur Jean Alligier Place du Tabagnon Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-sur-Loire Loire



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00