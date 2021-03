Rouen MJC rive gauche (départ) Rouen Parcours d’énigmes en centre ville MJC rive gauche (départ) Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Parcours d’énigmes en centre ville MJC rive gauche (départ), 19 février 2021-19 février 2021, Rouen. Parcours d’énigmes en centre ville

du vendredi 19 février au jeudi 25 février à MJC rive gauche (départ)

Marche urbaine de courte distance (4 à 6 km) proposée avec un support thématique et organisée sur différents sites de la Métropole. Animée par des jeunes en mission de service civique.

gratuit sur inscription

Marche urbaine MJC rive gauche (départ) Place Hanovre Rouen Centre Ville Rive Gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-19T15:30:00 2021-02-19T17:30:00;2021-02-25T15:30:00 2021-02-25T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu MJC rive gauche (départ) Adresse Place Hanovre Ville Rouen