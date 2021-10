Le Moule Quartier Derrière le Fort - Centre Bourg- Ville de le Moule,97160 Le Moule PARCOURS DECOUVERTEDU PATRIMOINE PORTUAIRE DU MOULE Quartier Derrière le Fort – Centre Bourg- Ville de le Moule,97160 Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

PARCOURS DECOUVERTEDU PATRIMOINE PORTUAIRE DU MOULE Quartier Derrière le Fort – Centre Bourg- Ville de le Moule,97160, 17 octobre 2021, Le Moule. PARCOURS DECOUVERTEDU PATRIMOINE PORTUAIRE DU MOULE

le dimanche 17 octobre à Quartier Derrière le Fort – Centre Bourg- Ville de le Moule, 97160

Association Loi 1901, Éclats de Quartiers, est née en mars 2019. Cette jeune association du Moule, s’est donnée pour objectifs de participer activement à la valorisation et dynamisation, des quartiers du Centre Bourg et plus particulièrement, de Derrière le Fort, de Cadenet, de Ti Anse, et de la Quartier Derrière le Fort – Centre Bourg- Ville de le Moule,97160 Rue du Commandant Cousteau, 97160, le Moule Le Moule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T10:30:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Moule Autres Lieu Quartier Derrière le Fort - Centre Bourg- Ville de le Moule,97160 Adresse Rue du Commandant Cousteau, 97160, le Moule Ville Le Moule lieuville Quartier Derrière le Fort - Centre Bourg- Ville de le Moule,97160 Le Moule