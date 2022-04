Parcours-découverte Tourtenay, un village résistant (1940-1944) Thouars, 26 juin 2022, Thouars.

2022-06-26 – 2022-06-26 Rond-Point du 19 Mars 1962 Centre Régional Résistance & Liberté

Thouars Deux-Sèvres

6 EUR Entre 1940 et 1944, Tourtenay paisible village troglodytique – le seul des Deux-Sèvres, est plongé au cœur de l’histoire. Choisi par la France libre et la Résistance intérieure, le bourg viticole et la plaine agricole du Thouarsais sont le théâtre d’opérations de parachutages clandestins. Quels atouts naturels et paysagers ont fait de Tourtenay un lieu propice à l’organisation de ces opérations risquées. Suivez le guide à travers la plaine et les ruelles sur les traces de l’arme des ombres et percez les mystères de ces missions secrètes. L’immersion débute par une visite de 30mn de l’exposition permanente du Centre Régional “Résistance & Liberté”. Réservation Obligatoire, nombre de place limité.

Fait rarissime, le village troglodytique de Tourtenay est choisi à deux reprises par les Alliés pour l’organisation de parachutages clandestins. Suivez la guide sur les traces de l’armée des ombres et percez les mystères de ces missions secrètes.

+33 5 49 66 42 99

Centre Régional “Résistance & Liberté”

