Ile de la Glère, le samedi 18 septembre à 10:00 Gratuit. Réservation recommandée. Rendez-vous au pont de la légende.

Laissez-vous guider et partez à la découverte de l’histoire, de la géographie et des principales espèces botaniques de l’Ile de la Glère, un site exceptionnel classé Espace naturel sensible. Ile de la Glère Ile de la Glère, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

