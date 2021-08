Nyoiseau Carreau du Bois II,49500 Nyoiseau Maine-et-Loire, Nyoiseau Parcours découverte “Sur les Pas des Mineurs de Fer” Carreau du Bois II,49500 Nyoiseau Nyoiseau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sur le site singulier des Mines de Fer de Nyoiseau, vous découvrirez le parcours d’interprétation “Sur les pas des Mineurs de Fer” qui retrace grâce à des panneaux et des scénographies, l’histoire du fer, des mines de fer et la vie quotidienne des mineurs. A noter aussi que 3 visites guidées seront proposées : 10h30, 14h30 et 16h30. A voir également sur le site du Carreau : le collectif d’artistes de Centrale 7, le peintre Florent Maussion et le sculpteur designer Jimmix.

Entrée libre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

