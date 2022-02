Parcours découverte nocturne Amphoralis musée des potiers gallo-romains Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Amphoralis vous invite à comprendre l’histoire et l’activité d’un site artisanal antique, à proximité de la capitale commerciale qu’était Narbonne à l’époque romaine. Véritable usine d’amphores vinaires de type Gauloise 4, le site témoigne d’une activité continue pendant plus de trois siècles au début de notre ère. La visite d’Amphoralis vous propose de plonger au coeur de l’univers ancestral de la terre et des potiers, de percer les secrets de fabrication des amphores et des céramiques, avant leur exportation dans tout l’empire romain. A l’occasion de la Nuit des Musées, découvrez le site en nocturne, les fouilles seront éclairées pour l’occasion.

Réservation conseillée mais non obligatoire

Parcours découverte du musée de site Amphoralis Amphoralis musée des potiers gallo-romains Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude Sallèles-d’Aude Aude

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:00:00

