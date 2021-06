Le Pradet Musee de la mine de cap garonne Le Pradet, Var Parcours Découverte Musée de la Mine Musee de la mine de cap garonne Le Pradet Catégories d’évènement: Le Pradet

Var

Parcours Découverte Musée de la Mine Musee de la mine de cap garonne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Pradet. Parcours Découverte Musée de la Mine

Musee de la mine de cap garonne, le samedi 3 juillet à 21:00

Venez vous balader, découvrir et parcourir librement le nouvel espace du Musée de la Mine au travers des expositions éphémères, des reconstitutions historiques et des mises en scène légendaires librement insiprées du Monde minier mais aussi de la géologie et la minéralogie.

gratuit, places limitées, pas de guidage, parcours libre

Un parcours au travers des curiosités de la Mine , des Mines et plus largement de la région Musee de la mine de cap garonne 1000 chemin du Bau Rouge, Le Pradet, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Le Pradet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pradet, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Musee de la mine de cap garonne Adresse 1000 chemin du Bau Rouge, Le Pradet, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Le Pradet lieuville Musee de la mine de cap garonne Le Pradet