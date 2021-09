Meudon Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Parcours découverte “les côteaux du quartier du potager” Le Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Le Potager du Dauphin, le dimanche 19 septembre à 11:00

Découverte d’un quartier typique qui s’est structuré par les lotissements de la fin 19ème et début 20ème siècles, patrimoine à la fois mémoire d’un mode de vie du début du 20ème et vivant par les témoignages de ses habitants. Le parcours permet également de découvrir les arbres séculaires du quartier.

Entrée libre sur réservation. Groupe de 15 personnes maximum.

Visite guidée du quartier du potager du Dauphin à Meudon Le Potager du Dauphin 15 rue porto-riche 92190 Meudon

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:30:00

