Mairie de Val d’Isère – Service Archives et Patrimoine, le vendredi 17 septembre à 09:30

**Organisé par le CAUE 73 et la Mairie de Val d’Isère – Service Archives et Patrimoine (73)** Partez à la découverte des chapelles au cœur de Val d’Isère. Ces édifices parfois centenaires vous feront découvrir l’histoire des sociétés paysannes. Parcourez les anciens hameaux du village dans un circuit rythmé par l’histoire des chapelles où mystère et silence se dégagent de ces édifices religieux. Le choix sera laissé à l’enseignant de réaliser le parcours à pied ou à vélo. (Entre 1h30 et 2h selon la mobilité choisie par l’enseignant (à pied ou à vélo) > 1 classe possible dans la journée. (max. de 15 élèves). > parcours découverte. > Un livret pédagogique illustré sous forme de bande-dessinée sera remis à chaque élève le jour de l’animation. **_Attention :_** _> les horaires proposés peuvent être adaptés en fonction de la demande de l’enseignant._ _> à préciser le nombre exact d’élèves._

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Circuit des 7 chapelles à Val d'Isère
Mairie de Val d'Isère – Service Archives et Patrimoine
Montée du Thovex, 73150 VAL D'ISERE
La Daille
Savoie

