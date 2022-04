Parcours Découverte Lac patin Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Seine-Maritime

Parcours Découverte Lac patin, 30 avril 2022, Cléon. Parcours Découverte

le samedi 30 avril à Lac patin

Samedi 30 avril De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 Parcours Découverte Dans le cadre de la semaine de la Biodiversité, le service technique de la ville et notre partenaire Apiculteur, Commune et Métropole vous font découvrir la diversité des formes végétales au travers de 5 ateliers sensoriels. Un circuit guidé en bordure du Lac Patin vous permettra de poser des questions, de visualiser, d’entendre, de toucher, de goûter et de sentir les différentes espèces d’essences composant notre biodiversité. Du 25 au 30 avril 2022, la ville de Cléon vous propose de partir à la découverte de la Biodiversité à côté de chez vous. Plus d’informations : [[http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/)](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/) Découverte des formes végétales Lac patin cléon Cléon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T08:30:00 2022-04-30T12:30:00;2022-04-30T13:30:00 2022-04-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cleon, Seine-Maritime Autres Lieu Lac patin Adresse cléon Ville Cléon lieuville Lac patin Cléon Departement Seine-Maritime

Lac patin Cléon Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/

Parcours Découverte Lac patin 2022-04-30 was last modified: by Parcours Découverte Lac patin Lac patin 30 avril 2022 Cleon Lac patin Cléon

Cléon Seine-Maritime