Parcours découverte « Fougères »

Plantes sans fleurs, les fougères ont inspiré des mythes et longtemps intrigué les scientifiques. Au moment où l’on commençait à percer les secrets de leur reproduction, elles ont aussi suscité une « filicomanie » dans l’art décoratif. Cette promenade guidée à la découverte des fougères du Jardin des plantes se complètera d’une découverte des collections de la Bibliothèque de Botanique sur le thème des fougères.

Sur réservation uniquement, à partir du 16 août. Rendez-vous au RDC de la Bibliothèque

Promenade/visite autour des fougères dans les collections patrimoniales, de la Bibliothèque centrale à la Bibliothèque de Botanique en passant par le Jardin (allée des fougères notamment)

