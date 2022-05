Parcours découverte et musicale sur la vélo route du Bassin minier

2022-07-10 – 2022-07-10 Au départ de l’Office de Tourisme parcourez les 22kms (aller-retour) de la vélo route du Bassin minier accompagné de Julien Lahaye et de ses ponctuations musicales. Dans le cadre des 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial UNESCO. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/parcours-decouverte-et-musicale-sur-la-velo-route-du-bassin-minier Au départ de l’Office de Tourisme parcourez les 22kms (aller-retour) de la vélo route du Bassin minier accompagné de Julien Lahaye et de ses ponctuations musicales. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

