Parcours découverte et d’orientation ———————————— Le club de course d’orientation de l’association sportive de l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) a concocté pour vous un parcours de découverte et d’orientation, entre 2 et 4km, à faire à votre rythme dans le domaine, avec une vingtaine d’éléments à découvrir et une petite énigme finale à résoudre. Compte tenu de l’affluence des JEP le port du masque est obligatoire dans le parc. Activité pour tout public (enfants accompagnés à partir de 6 ans) Dernière distribution du parcours à 17h00.

Distribution à l’accueil du parc.

Venez participer à une course d’orientation afin de découvrir tous les recoins du parc ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

