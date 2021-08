Échenay Lavoir Échenay, Haute-Marne Parcours découverte d’un petit village patrimonial Lavoir Échenay Catégories d’évènement: Échenay

le dimanche 19 septembre à Lavoir Gratuit. Départ toutes les heures du lavoir d’Échenay (au centre du village, à hauteur du 14 Grande Rue).

Au cours de ce parcours guidé du village et de ses principaux monuments, découvrez l’histoire d’Échenay, petit village au riche patrimoine situé sur le chemin de Jeanne d’Arc en route pour Chinon. Lavoir 13 Grande Rue, 52230 Échenay Échenay Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

