### Découvrez le village de Faulx, son histoire et son patrimoine, lors d’un parcours commenté. Parcours d’environ 3 km pour une durée entre 1h30 à 2h (parcours fléché) avec une visite guidée du château et de son parc (site Pasteur, ancien EHPAD). Premier départ à 10h et second départ à 14h de la Maison Pour Tous (Rue du Stade, en face de la salle des fêtes). Les équipes du Foyer Rural et de la Commune seront heureux de vous accueillir.

Gratuit. Sur inscription auprès de l’accueil touristique du Bassin de Pompey. Départ des visites guidées : 10h et 14h à la Maison pour Tous, rue du Stade, 54760 Faulx. Durée : 1h30 à 2h.

Château – Maison de Retraite « Les Hêtres » 1 rue Louis Pasteur, 54760 Faulx Faulx Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00