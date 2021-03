PARCOURS DÉCOUVERTE DU SECTEUR FLUVIAL Maison de l’emploi Pantin, 2 mars 2021-2 mars 2021, Pantin.

PARCOURS DÉCOUVERTE DU SECTEUR FLUVIAL

du mardi 2 mars au mercredi 3 mars à Maison de l’emploi Pantin

L’association Au Fil de l’Eau a le plaisir de vous présenter la seconde édition de son Parcours découverte de l’insertion professionnelle dans le secteur fluvial. —————————————————————————————————————————————————————— ### Le secteur fluvial, longtemps constitué en niche d’emplois, offre aujourd’hui de nombreuses opportunités professionnelles : * **navigation** * **logistique portuaire** * **entretien des berges tourisme fluvial, etc.** Avec le soutien de l’Etat et du territoire Est Ensemble, Au Fil de l’Eau propose deux journées consécutives pour découvrir les métiers du fluvial et les modalités d’insertion dans ce secteur. Le parcours, pouvant accueillir 5 participants maximum, aura lieu le **mardi 02 Mars** et le **mercredi 03 Mars 2021** à la Maison de l’Emploi de Pantin. Il est gratuit et ouvert aux personnes de 18 ans ou plus, en recherche d’emploi ou de formation. L’action s’inscrit dans une logique de parcours. Ainsi, les participant.e.s s’engagent à être présent.e.s sur les quatre demi-journées. Vous trouverez le détail du parcours en pièce-jointe. **Comment candidater ?** Les personnes intéressées envoient un mail, accompagné d’un CV, à l’adresse suivante : [[contact@aufildeleau.eu](contact@aufildeleau.eu)](contact@aufildeleau.eu) **Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 26 février 2021** Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail et par texto aux candidat.e.s sélectionné.e.s.

sur inscription

L’association Au Fil de l’eau vous présente son parcours découverte du secteur fluvial

Maison de l’emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T17:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T17:00:00