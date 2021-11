Varces-Allières-et-Risset Varces-Allières-et-Risset Isère, Varces-Allières-et-Risset Parcours découverte du patrimoine varçois Varces-Allières-et-Risset Varces-Allières-et-Risset Catégories d’évènement: Isère

Varces-Allières-et-Risset

Parcours découverte du patrimoine varçois Varces-Allières-et-Risset, 27 novembre 2021, Varces-Allières-et-Risset. Parcours découverte du patrimoine varçois Varces-Allières-et-Risset

2021-11-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-27 16:00:00 16:00:00

Varces-Allières-et-Risset Isère Varces-Allières-et-Risset EUR 6 9 Dans le centre historique de Varces, découvrez de belles demeures bourgeoises que certains notables grenoblois avaient fait construire pour leurs vacances et suivez les pas du Marquis de La Valette, ancien maire de Grenoble et bienfaiteur de la commune. info@grenoble-tourisme.com +33 4 76 42 41 41 https://www.grenoble-tourisme.com/fr/ Varces-Allières-et-Risset

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Varces-Allières-et-Risset Autres Lieu Varces-Allières-et-Risset Adresse Ville Varces-Allières-et-Risset lieuville Varces-Allières-et-Risset