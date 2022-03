Parcours-découverte du musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Accompagné par un guide, vous découvrez le musée Narbo Via et ses pièces majeures. Installées dans un bâtiment à l’architecture contemporaine signé par l’agence Foster+Partners, les collections donnent à voir la splendeur et la monumentalité de la ville romaine de Narbo Martius

2 € en plus du billet d’entrée

