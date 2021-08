Dangé-Saint-Romain Bourg Dangé-Saint-Romain, Vienne Parcours découverte du bourg de Dangé-Saint-Romain Bourg Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Parcours commenté d’une partie du bourg de Dangé-Saint-Romain, par Clarisse Lorieux chargée de l’inventaire du patrimoine pour la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. Née de la fusion des communes de Dangé et de Saint Romain il y a 50 ans, Dangé-Saint-Romain est située au carrefour de trois voies de communication : la rivière de la Vienne, l’ancienne route royale et la voie ferrée reliant Paris à Bordeaux. Cette balade vous permettra de découvrir une partie du patrimoine bâti du bourg.

Gratuit. Réservation obligatoire sur Grand-Châtellerault.fr. Respect des consignes sanitaires d’après le dispositif réglementaire en vigueur.

