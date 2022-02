Parcours découverte d’instruments et déclamation poétique avec l’école de musique Tjad Cie Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Jouons – Créons – Improvisons. Découverte d’Instruments du monde, d’instruments baroques Clavecin, Viole de Gambe, jeux de Théâtre et de déclamation poétique. 4 ateliers, 2 mini-concerts, 1 concert final avec restitution publique PROGRAMME et HORAIRES Samedi 5 mars 15h00 à 17h30 : présentation des ateliers, découverte d’une la fable de Jean de La Fontaine et d’instruments de musique du monde. Jeux de Théâtre musical. Samedi 12 mars 15h00 à 17h30 : découverte de la viole de Gambe, Créations musicales sur le thème et improvisation libre. 17h : Mini concert ouvert à tous. Samedi 26 mars 15h00 à 17h30 : découverte du Clavecin, Jeux de déclamation, créations musicales sur le thème et improvisation libre. 17h : Mini concert et déclamation poétique, ouvert à tous. Samedi 2 avril 15h à 16h : préparation au concert final 16h: présentation du concert : Ouvert à tous 16h30 à 17h30 : Restitution publique des stagiaires et concert final. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

