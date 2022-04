Parcours découverte des seigneurs du fer, 5 juillet 2022, .

Parcours découverte des seigneurs du fer

2022-07-05 15:00:00 – 2022-07-05 17:00:00

EUR 0 0 L’association Fer et Savoir-Faire a pour but de rechercher, mettre en valeur et faire connaitre les sites miniers et métallurgiques et les savoir-faire de la région de la vallée de l’Ouzoum et de la plaine de Nay. Venez faire une visite guidée du site de la forge avec un parcours pédestres tout public de 3km.

Réservations conseillées.

