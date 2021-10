Genève Association Quartier des Bains Genève Parcours découverte des galeries du Quartier des Bains Association Quartier des Bains Genève Catégorie d’évènement: Genève

Parcours découverte des galeries du Quartier des Bains Association Quartier des Bains, 6 novembre 2021, Genève. Parcours découverte des galeries du Quartier des Bains

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à Association Quartier des Bains

Dans le cadre du [**week-end GENEVE.ART**](www.geneve.art), découvrez les **nouvelles expositions des galeries du Quartier des Bains**. Visites guidées sur inscription **samedi 6 et dimanche 7 octobre**, **11h30** et **15h00** Inscriptions sur [[www.quartierdesbains.ch](www.quartierdesbains.ch)](www.quartierdesbains.ch) Au programme: Espace L – Julien Spiewak, _Le Chef-d’oeuvre inconnu_ Galerie Laurence Bernard – Marion Tampon-Lajariette, _Podomorfos_ Galerie Patrick Cramer – Kira Weber, _Ombellifères_ Galerie Joy de Rouvre – Jérôme Hentsch & David Malek, _Countermeasures_ Galerie Mezzanin – Sylvie Fleury Galerie Esther Woerdehoff – FLORE, _Le Temps du souvenir_ Skopia / P.-H. Jaccaud – Erik Bulatov, _Part I_ Wilde – Wim Delvoye Xippas – Pablo Reinoso, _TRAMES_

Gratuit

Visites guidées : découvrez les nouvelles expositions des galeries du Quartier des Bains Association Quartier des Bains Rue des Bains 22, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T13:00:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:30:00;2021-11-07T11:30:00 2021-11-07T13:00:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Association Quartier des Bains Adresse Rue des Bains 22, 1205 Genève Ville Genève lieuville Association Quartier des Bains Genève