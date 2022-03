Parcours-découverte de l’Horreum Horreum Narbonne Catégories d’évènement: Aude

le dimanche 13 mars à 10:30

En plein cœur de la ville, vous découvrez l’un des seuls bâtiments conservés de la ville romaine. À quelques pas du forum et de ses monuments publics, se trouvait un édifice sans doute de type marché ou entrepôt, qui a aujourd’hui disparu (horreum signifie entrepôt en latin).

2 € en plus du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T11:30:00

