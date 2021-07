Toulouse Angle rue de Metz / rue des arts Haute-Garonne, Toulouse Parcours découverte de l’histoire de la rue des arts Angle rue de Metz / rue des arts Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Découvrir les habitants et les édifices de la rue des arts qui ont marqué l’histoire de Toulouse Isabelle Privat née dans cette rue aujourd’hui historienne, propose un parcours découverte de la rue des arts avec des documents : pourquoi cette rue a pris le nom de rue des arts en 1806 ? Comment ont disparu les chapelles de l’ancien couvent des Augustins dont on aperçoit les traces sur les murs ? Où est passé l’Augustine, la dernière cloche du clocher ? Qui composait la congrégation des Dames d’Andouin ? Comment Alamir Ramel (1794-1864) dernier maître de poste aux chevaux dont l’hôtel porte son nom au n°14-16, est devenu bienfaiteur des malades pauvres ? Quel était le libraire établi au n°14 en 1813 avant la librairie Privat en 1903 ? Le parcours se terminera en évoquant la création de la rue de Metz en 1898. Le parcours partira depuis l’angle de la rue de Metz, longera la rue des arts jusqu’à l’ancienne église des Augustins au croisement de la rue Antonin Mercié puis remontera vers la rue de Metz dans l’autre sens.

Inscription obligatoire par mail en indiquant nom et prénom / date choisie / N° tél.

Riche d’édifices patrimoniaux, notamment l’ancien couvent des Augustins, l’ancienne présence de l’école des Beaux-arts et l’hôtel Ramel, la rue des arts représente un reflet de l’histoire de Toulouse. Angle rue de Metz / rue des arts Square Edouard Privat 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

