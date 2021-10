Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay PARCOURS-DÉCOUVERTE DE L’ANCIEN CAMP D’INTERNEMENT DE NOMADES Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Découvrez le sort réservé aux Tsiganes en parcourant l'histoire du camp d'internement de Montreuil-Bellay, où près de 2 000 personnes furent internées. Entre 1940 et 1946, 6000 à 6500 nomades (pour la plupart Tsiganes) sont internés en France. À travers l'histoire du camp d'internement de Montreuil-Bellay, il s'agit de découvrir le sort réservé aux Tsiganes et de rompre les préjugés qui les entourent.

