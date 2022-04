Parcours découverte de la vigne sauvage originelle Les Planches-près-Arbois Les Planches-près-Arbois Catégories d’évènement: Jura

Les Planches-près-Arbois Jura Les Planches-près-Arbois Le jeudi 21 avril 2022 à 14h30, le musée de la vigne et du vin d’Arbois organise un atelier enfant autour de la découverte de la vigne sauvage originelle. Lieu de rdv : Eglise des Planche-prés-Arbois.

Pour les enfants âgés de 8 à 15 ans.

