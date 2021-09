Le Mans Arche de la nature Le Mans, Sarthe Parcours-découverte Arche de la nature Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Partez sur les traces de Jean de La Fontaine à travers une balade ludique et interactive à l’Arche de la Nature. En partenariat avec le Service Education. En famille, à partir de 6 ans (Durée : 1h30 environ) Gratuit Balade ludique et interactive à l’Arche de la Nature. Arche de la nature 51 Rue de l’Estérel, 72100 Le Mans Le Mans Le Clos du Léard Sarthe

