Parcours-découverte à vélo et visite des Archives départementales Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Parcours-découverte à vélo et visite des Archives départementales Caen, 5 février 2023, Caen . Parcours-découverte à vélo et visite des Archives départementales 54 quai Amiral Hamelin Maison du vélo Caen Calvados Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin

2023-02-05 09:45:00 09:45:00 – 2023-02-05 13:00:00 13:00:00

Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin

Caen

Calvados L’association Dérailleurs Calvados organise un parcours-découverte exceptionnel à Caen le dimanche 5 février, qui comprendra la visite des Archives Départementales du Calvados en fin de parcours.

Parcours vélo facile d’environ une heure, principalement sur voies cyclables.

RDV 9h45 à la Maison du Vélo de Caen (quartier Gare), départ 10h.

Pique-nique possible sur place après la visite.

30 personnes maximum

Gratuit sur inscription auprès de l’association. L’association Dérailleurs Calvados organise un parcours-découverte exceptionnel à Caen le dimanche 5 février, qui comprendra la visite des Archives Départementales du Calvados en fin de parcours.

Parcours vélo facile d’environ une heure, principalement sur voies cyclables.

RDV 9h45 à la Maison du Vélo de Caen (quartier Gare), départ 10h.

Pique-nique possible sur place après la visite.

30 personnes maximum

Gratuit sur inscription auprès de l’association. contact@derailleurscaen.net +33 6 74 49 12 06 Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin Caen

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin Ville Caen lieuville Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Parcours-découverte à vélo et visite des Archives départementales Caen 2023-02-05 was last modified: by Parcours-découverte à vélo et visite des Archives départementales Caen Caen 5 février 2023 54 quai Amiral Hamelin Maison du vélo Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados