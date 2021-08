Quimper Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Finistère, Quimper Parcours découverte 3 circuits Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Quimper Catégories d’évènement: Finistère

_Ces circuits sont également disponibles gratuitement sur l’application IziTravel, avec des commentaires audio-géolocalisés ! Distribution gratuite à la Maison du patrimoine et à l’office de tourisme Brochure traduite en 9 langues_

Parcours libres avec brochure

Muni d’une brochure, partez découvrir Quimper en toute autonomie grâce à trois circuits qui permettent de brosser le portrait d’une ville à l’histoire exceptionnelle. Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper Finistère

