Nuit des musées Parcours décalé dans les galeries du musée Musée d’art et d’histoire de Cholet Samedi 14 mai, 18h00

Démélez le vrai du faux parmi les oeuvres …

Les collections permanentes sont ” perturbées ” par un parcours décalé. Intrus … œuvres avec de faux cartels… ou l’inverse ! Les visiteurs sont invités à chercher les multiples éléments factices que l’équipe des musées s’est amusée à disséminer dans les collections !

Le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures et objets de mémoire. La visite se décline en deux temps autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXe siècle.

Saturday 14 May, 18:00

The Museum of Art and History proposes to discover an exceptional collection in vast and luminous spaces where sculptures, paintings and objects of memory coexist. The visit takes place in two stages around exciting galleries dedicated mainly to the history of the Vendée Wars and the evolution of art from the 16th to the 20th century.

Las colecciones permanentes están ” perturbadas ” por un recorrido escalonado. ¡Intrusos … obras con falsos carteles… o al revés! ¡Los visitantes están invitados a buscar los múltiples elementos ficticios que el equipo de los museos se divirtió diseminando en las colecciones!

Sábado 14 mayo, 18:00

27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire