Maine-et-Loire

Musée d'art et d'histoire de Cholet, le samedi 14 mai à 18:00

Les collections permanentes sont ” perturbées ” par un parcours décalé. Intrus … œuvres avec de faux cartels… ou l’inverse ! Les visiteurs sont invités à chercher les multiples éléments factices que l’équipe des musées s’est amusée à disséminer dans les collections ! Démélez le vrai du faux parmi les oeuvres … Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet Maine-et-Loire

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

