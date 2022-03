Parcours de visite sensoriel dans les jardins de l’Hôtel de Caumont Jardins de l’Hôtel de Caumont,Aix en Provence, 3 juin 2022, Aix-en-Provence.

Parcours de visite sensoriel dans les jardins de l’Hôtel de Caumont

Jardins de l’Hôtel de Caumont, Aix en Provence, le vendredi 3 juin à 09:30

En s’appuyant sur l’histoire du baron de la Tour d’Aigues, propriétaire historique de la demeure et féru de sciences naturelles, de botanique et de zoologie, les enfants découvrent les codes des jardins « à la française » de l’Hôtel de Caumont et explorent les richesses naturelles du site grâce à un parcours de visite conçu comme un voyage à travers la faune et la flore des jardins : une visite guidée ludique et interactive dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes enfants à l’art des jardins, aux richesses du patrimoine naturel local et à la protection de la biodiversité Les enfants, tels des botanistes amateurs, sont ainsi initiés aux codes du paysagisme et des jardins dits « à la française » (plan, organisation, esthétique, choix et entretien des végétaux, etc.). Invités par notre équipe de médiatrices culturelles à découvrir les lieux par leurs sens (odorat, toucher, ouïe et vue), ils évoluent au contact de diverses essences d’arbres et de plantes et sont sensibilisés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité.

Participation gratuite, inscription obligatoire. 1 classe par heure.

La Fondation Culturespaces invite le public scolaire à découvrir les magnifiques jardins à la française de l’Hôtel de Caumont à travers un parcours de visite ludique basé sur les 5 sens!

Jardins de l’Hôtel de Caumont,Aix en Provence 3, rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T16:00:00