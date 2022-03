Parcours de visite Art médiéval, Beaux-Arts et Céramiques Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Occupant un magnifique hôtel particulier datant de la fin du 18e siècle, le musée renferme de riches collections allant du Moyen âge au 19e siècle. Panneaux, cartels, tables de médiation ludiques, reproductions à toucher, tablettes numériques… autant d’outils permettant de mieux comprendre les œuvres. **Parcours Art médiéval** Armes, mosaïques, sculptures, peintures, une des collections les plus importantes de France ! Témoins du riche passé de Saint-Omer à l’époque médiévale, les collections du musée illustrent à la fois l’évolution des modes de combat, les grands monuments de la ville, dont certains ont disparu, et les arts au nord de l’Europe du 10e au 16e siècle. **Parcours Beaux-arts** Peintures de maîtres, cabinets de curiosités, boiseries d’époque… un régal pour les yeux ! Ces espaces reflètent le goût des collectionneurs et l’art de vivre du 16e au 19e siècle. Ils comprennent notamment trois salons habillés de leurs boiseries d’origine, classées Monument Historique. De véritables chefs-d’œuvre de la peinture européenne vous y sont présentés. **Parcours Céramiques** Porcelaines, faïences, collections japonaises… voyagez entre l’Europe et l’Asie ! Une présentation chronologique relate les origines de la faïence européenne, les influences croisées entre l’Europe et l’Asie, ainsi que les grands centres producteurs européens tels que Delft, Rouen ou Sinceny ; sans oublier les faïences et les pipes de Saint-Omer.

Entrée libre

