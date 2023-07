Les Gueuletons rythmés « Les Vikings » avec Musik’Art de Noblat Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat, 5 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Ce sympathique quatuor nous vient de Vicq sur Breuil (Les Vicq King..) et deux heures et demi durant (plus si affinité) se balade dans un univers pop-rock allant de Francis Cabrel à Métallica.. Autant dire qu’ils ratissent large. De Sarbacanne à Nothing Else Matters en passant par The Wall et Eteins la Lumière (chanson sponsorisée par le Gouvernement). Les 4 amis ne nous laissent jamais le temps de nous ennuyer. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Parcours de santé

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This friendly quartet from Vicq sur Breuil (Les Vicq King…) spend two and a half hours (more if affinity) wandering through a pop-rock universe ranging from Francis Cabrel to Métallica… In other words, they’ve got a wide range. From Sarbacanne to Nothing Else Matters, via The Wall and Eteins la Lumière (a song sponsored by the French government). The 4 friends never give us time to get bored. An evening of good humor.

Este simpático cuarteto de Vicq sur Breuil (Les Vicq King…) pasa dos horas y media (más si hay afinidad) deambulando por un universo pop-rock que va de Francis Cabrel a Métallica… En otras palabras, han cubierto mucho terreno. De Sarbacanne a Nothing Else Matters, pasando por The Wall y Eteins la Lumière (una canción patrocinada por el Gobierno). Los 4 amigos nunca nos dan tiempo para aburrirnos. Una noche de buen humor.

Dieses sympathische Quartett kommt aus Vicq sur Breuil (Les Vicq King…) und spielt zweieinhalb Stunden lang (plus si affinité) in einem Pop-Rock-Universum, das von Francis Cabrel bis Métallica reicht. Das bedeutet, dass sie ein breites Spektrum abdecken. Von Sarbacanne über Nothing Else Matters bis hin zu The Wall und Eteins la Lumière (ein von der Regierung gesponsertes Lied). Die vier Freunde lassen uns nie Zeit, uns zu langweilen. Ein Abend im Zeichen der guten Laune.

Mise à jour le 2023-04-26 par OT de Noblat