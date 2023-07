Les Gueuletons rythmés « Rock Routes » avec Musik’Art de Noblat Parcours de santé Saint-Léonard-de-Noblat, 22 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Mené par l’excellent batteur Aroution Karapetian, ce trio est un ce qu’on appelle un « tribute band » de ZZ Top. Nos 3 amis survoleront la carrière du plus célèbre des groupes texans, mais nous gratifierons également de reprises des grands classiques du rock des seventies : Led Zep, Deep Purple.. Gros son garanti..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Parcours de santé

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Led by excellent drummer Aroution Karapetian, this trio is a ZZ Top tribute band. Our 3 friends will fly over the career of the most famous Texan band, but will also grace us with covers of the great rock classics of the seventies: Led Zep, Deep Purple… Big sound guaranteed.

Liderado por el excelente batería Aroution Karapetian, este trío es una banda tributo a ZZ Top. Nuestros 3 amigos recorrerán la carrera de la más famosa de las bandas tejanas, pero también nos deleitarán con versiones de los grandes clásicos del rock de los setenta: Led Zep, Deep Purple… Gran sonido garantizado.

Angeführt von dem hervorragenden Schlagzeuger Aroution Karapetian ist dieses Trio eine sogenannte « Tribute Band » von ZZ Top. Unsere drei Freunde werden die Karriere der berühmtesten texanischen Band überfliegen, uns aber auch mit Coverversionen der großen Rockklassiker der 70er Jahre beglücken: Led Zep, Deep Purple. Großer Sound garantiert.

Mise à jour le 2023-04-26 par OT de Noblat