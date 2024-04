Parcours de santé Meyrals, samedi 13 avril 2024.

Parcours de santé Meyrals Dordogne

La section Tous en Forme de l’Amicle laïque de Meyrals propose une animation visant à apporter des outils pour gérer au mieux les petits aléas liés à l’activité physique ou sportive.

Programme

9h30 10h00 accueil

10h00-12h00 parcours de santé en exterieur suivant la météo

12h30-15h00 découverte de la technique Emmett visant à soulager les maux du quotidient

15h00-16h00 comment gérer ses motovations et émotions

16h00-17h00 reflexologie plantaire et palmaire

Repas 15€ reservation avant le 08/04 apporter ses couverts, assiette et verre .

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Salle des fêtes

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Parcours de santé Meyrals a été mis à jour le 2024-03-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne