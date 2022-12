Fête de la pêche à Beaulieu-sur-Loire Parcours de pêche Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Fête de la pêche à Beaulieu-sur-Loire Parcours de pêche, 3 juin 2023, Beaulieu-sur-loire. Fête de la pêche à Beaulieu-sur-Loire Samedi 3 juin 2023, 08h00 Parcours de pêche

Voir https://lespecheursbelloceen.wixsite.com/aappma

Concours de pêche à la truite pour les enfants et remise de lots . Parcours de pêche D 965 , accès derrière le Val fleuri, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Pêche à la truite gratuite pour les enfants de 9 h 00 à 12 h 00. Concours avec remise de lots pour tous les participants (enfants).

