Mémorial de la Shoah, le dimanche 19 septembre à 09:00

Le Mémorial de la Shoah de Drancy et le Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv’ à Orléans vous proposent une visite couplée autour des premières grandes rafles de 1941 et du rôle des camps d’internement de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans l’internement et la déportation des Juifs de France. 9 h : rendez-vous devant le Mémorial de Paris. Départ en car pour le Mémorial de Drancy. 10 h : visite thématique du Mémorial de Drancy. 12 h : déjeuner sur place (prévoir un pique-nique). 13 h : départ pour le Cercil à Orléans. 15 h : visite du Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv. 17 h : départ. Retour prévu à Paris pour 19h.

Gratuit, nombre de places très limité, inscription obligatoire.

Visite couplée autour des premières grandes rafles de 1941 et du rôle des camps d'internement de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans l'internement et la déportation des Juifs de France.

