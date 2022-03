Parcours de mémoire : les lieux de mémoire de la rafle du Vel’d’Hiv’ à Paris Rendez-vous devant le monument des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver, 24 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le Mémorial de la Shoah, en partenariat avec la mairie de Paris, vous propose des parcours de mémoire.

Les 16 et 17 juillet 1942, à l’initiative des Allemands, la police française se livre à l’arrestation de 13.152 Juifs à Paris. Cette rafle d’une ampleur sans précédent concerne, pour la première fois, plus de 4000 enfants de moins de 16 ans. Tous sont acheminés au « Vel’d’Hiv’ », célèbre palais des sports situé non loin de la Tour Eiffel, et y restent internés six jours dans des conditions inhumaines avant d’être déportés, via Drancy, à Auschwitz d’où peu rentreront.

Suite à la destruction du stade en 1959, que reste-il aujourd’hui de « ces journées de larmes et de honte », selon les mots de Jacques Chirac en 1995 ? Ce parcours abordera l’histoire et la mémoire de cette rafle, désormais symbole de la Shoah en France.

80 ans de la rafle du Vel’d’Hiv’

Médiatrice : Sophie Gagnard

Rendez-vous devant le monument des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver Square de la place des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver, promenade du quai de Grenelle Paris 75015

Mémorial de la Shoah