Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le Mémorial de la Shoah, en partenariat avec la mairie de Paris, vous propose des parcours de mémoire. Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, « le Pletzl ». Médiatrice : Fleur Sophikitis

