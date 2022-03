Parcours de mémoire : Le Marais musical et littéraire Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Parcours de mémoire : Le Marais musical et littéraire Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 11h00 à 13h00

gratuit

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le Mémorial de la Shoah, en partenariat avec la mairie de Paris, vous propose des parcours de mémoire. Le visiteur chemine à travers les petites rues du Marais sur les traces de la vie juive du Moyen-Âge à nos jours. École, synagogues, commerces et jardin secret jalonnent ce parcours. Au détour d’une rue des lectures musicales accompagneront cette découverte. Médiatrice : Virginie Fromentin Comédienne : Maud Landau Musiciens : Eden Gerber (clarinette) et Adrien Séguy (accordéon) Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Place Saint-Paul Paris 75004 Contact : ddct-repare@paris.fr https://www.memorialdelashoah.org/semaine-education-actions-racisme-antisemitisme-2022.html https://www.facebook.com/MemorialShoah https://twitter.com/Shoah_Memorial Balade;Gourmand;Histoire;Littérature;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-03-20T11:00:00+01:00_2022-03-20T13:00:00+01:00

Eden Gerber / Michele Gurrieri / L.Photogrammes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Adresse Place Saint-Paul Ville Paris lieuville Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Paris Departement Paris

Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Parcours de mémoire : Le Marais musical et littéraire Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul 2022-03-20 was last modified: by Parcours de mémoire : Le Marais musical et littéraire Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul 20 mars 2022 Paris Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul Paris

Paris Paris